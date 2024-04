Alto contraste

Novos trailers de Dragon’s Dogma 2 destacam o guerreiro e o ladrão Novos trailers de Dragon’s Dogma 2 destacam o guerreiro e o ladrão (Outerspace)

A Capcom divulgou dois novos trailers de Dragon’s Dogma 2 dedicados às classes de personagem, ou melhor, vocações, que os jogadores terão a seu dispor. Para começar esta série, foram destacados o guerreiro e o ladrão.

“A vocação Guerreiro se destaca no combate corpo a corpo, empunhando habilmente uma espada e um escudo. Os lutadores podem destruir as fileiras inimigas e desferir golpes poderosos, ao mesmo tempo que usam seus escudos para proteger a si mesmos e a seus aliados”, explica a Capcom.

Já o ladrão “ataca com velocidade mortal e desfere golpes rápidos com suas adagas, mas também possui excelente mobilidade. Ele recua rapidamente após os ataques, aproveita as oportunidades para se agarrar aos oponentes e causa grandes danos. Ele também pode roubar objetos de NPCs e inimigos”.

Dragon’s Dogma 2 será lançado em 22 de março de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

