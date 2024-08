Novos trailers de Star Wars Outlaws mostram DLCs e gráficos no PC A Ubisoft divulgou dois novos trailers de Star Wars Outlaws, sendo um deles para destacar a qualidade gráfica do jogo no PC e outro... Outer Space|Do R7 19/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h36 ) ‌



A Ubisoft divulgou dois novos trailers de Star Wars Outlaws, sendo um deles para destacar a qualidade gráfica do jogo no PC e outro para apresentar os planos de conteúdo pós-lançamento.

O trailer da versão para PC compara os gráficos do jogo quando certos recursos, como DLSS, são ativados e desativados. Sem poder mais esconder o “downgrade” gráfico em relação à primeira apresentação do jogo, a editora também revela que Outlaws rodará em um PC modesto, precisando não muito mais que uma GeForce GTX 1660 ou a CPU Intel Core i7-8700K para começar.

O segundo trailer, dedicado ao Passe de Temporada e incentivos de pré-venda, mostra os DLCs já confirmados do jogo, que começam desde o primeiro dia com uma missão encomendada por Jabba the Hutt, que será exclusiva dos compradores do Passe de Temporada. Quem comprar o jogo antecipadamente também já garante o pacote bônus Kessel Runner, que inclui cosméticos para o speeder da protagonista Kay e para sua nave, a Trailblazer.

Expansões de história para Star Wars Outlaws, que serão incluídas no passe de temporada e estarão disponíveis para compra separadamente também, serão lançadas no final de 2024 e segundo trimestre de 2025.

Star Wars Outlaws será lançado para PC, PS5 e Xbox Series X|S em 30 de agosto.

