O Dr.Fone pode te ajudar a jogar Pokémon Go com alguns truques * Imagem de David Grandmougin no Unsplash Com o Wondershare Dr.Fone, você consegue jogar o Pokemon Go de onde estiver (inclusive...

* Imagem de David Grandmougin no Unsplash

Com o Wondershare Dr.Fone, você consegue jogar o Pokemon Go de onde estiver (inclusive, no conforto da sua cadeira gamer).

Você é fã de Pokémon GO, mas cansou de andar por aí para capturar os seus monstrinhos favoritos? Gostaria de viajar pelo mundo virtualmente e encontrar Pokémon de todos os tipos e lugares? Sabia que o Dr.Fone te ajuda a jogar Pokémon Go com alguns truques?

O software possibilita que você tenha uma vantagem significativa sobre os seus amigos e rivais nas batalhas e nos ginásios. Portanto, se responder a qualquer uma das perguntas acima, precisa conhecer o Wondershare Dr.Fone. Vamos lá?

O que é o Pokémon Go?

Antes de tudo, vamos lembrar o que é o Pokémon GO? Em resumo, é um jogo de realidade aumentada desenvolvido pela Niantic para smartphones, em parceria com a Nintendo e a The Pokémon Company.

O objetivo é que as pessoas jogadoras capturem, treinem e batalhem com criaturas virtuais, os Pokémon. Estes bichinhos aparecem na tela do celular como se estivessem no mesmo local que o jogador ou jogadora. Para isso, usa o GPS e a câmera do aparelho para criar uma experiência imersiva e divertida.

O lançamento oficial foi em julho de 2016 e logo se tornou um fenômeno mundial. Só para ter uma ideia, teve mais de 500 milhões de downloads, no mesmo ano. Os brasileiros conheceram o game um mês depois, claro, com muita expectativa e campanhas dos fãs nas redes sociais.

E, como não deixaria de ser, o Pokémon Go foi um sucesso imediato. Quem não se lembra de verdadeiros “arrastões” de pessoas nas ruas, parques e pontos turísticos caçando Pokémon? Mas, a febre foi tanta que, por aqui, até houve eventos e competições oficiais do jogo! Em 2021, a Nintendo anunciou novos jogos de realidade aumentada, mostrando que o Pokémon GO ainda tem muito potencial.

Mas, na época do lançamento, o jogo foi elogiado porque, teoricamente, incentivava as pessoas a se movimentarem e explorarem o mundo real. Ao mesmo tempo, promovia a interação social entre as pessoas jogadoras.

No entanto, também gerou controvérsias por causar acidentes, invasões de propriedade e perturbações da ordem pública em alguns lugares.

O que o Wondershare Dr.Fone tem a ver com o Pokémon Go?

Conheça o ponto de partida para suas aventuras gamers: O Alterador de Localização! Se você deseja desbravar o mundo sem sair do conforto do seu lar, essa é a ferramenta perfeita para você. Com apenas um toque, você pode rastrear seu dispositivo ou compartilhar localização com amigos e familiares.

Explore o mundo à sua maneira:

Rota de parada única: Escolha um destino no mapa e o Explorador Global traçará a rota ideal, simulando seu movimento ao longo do caminho. Perfeito para eclodir ovos em jogos de realidade aumentada como Pokémon Go, sem precisar se mover!

Rota com múltiplas paradas: Planeje uma viagem virtual com diversos pontos de parada e explore diferentes lugares e paisagens com total liberdade. Simule diferentes velocidades para se sentir como se estivesse realmente caminhando, pedalando ou dirigindo.

Modo de teleportação: Salte de um local para outro instantaneamente, visitando diversos pontos de interesse em um piscar de olhos. Capture Pokémon raros, explore cidades distantes ou simplesmente divirta-se com essa função inovadora.

Mais benefícios para você:

Privacidade em primeiro lugar: o Alterador de Localização permite ocultar sua localização real em dispositivos iOS e Android, protegendo sua privacidade contra rastreadores indesejados.

Conquiste mais matches: aumente suas chances de encontrar o amor em aplicativos de relacionamento como Tinder e Bumble simulando sua presença em diferentes locais. Conheça pessoas de diferentes culturas e expanda seus horizontes.

Diga adeus às restrições: acesse conteúdos e serviços bloqueados em sua região simulando uma localização diferente. Desbloqueie jogos, redes sociais e aplicativos de compartilhamento de localização como o Life360, sem qualquer limite.

O Alterador de Localização funciona perfeitamente com os recém-lançados Android 14 e iOS 17, além de ser compatível com diversos aplicativos baseados em geolocalização como Pokémon Go, Snapchat e Instagram. Desfrute de uma experiência fluida e intuitiva com o joystick integrado, controlando o movimento do seu GPS com total flexibilidade.

Truques para jogar o Pokémon Go

Lembra quando falamos sobre a possibilidade de jogar Pokémon Go com um “ajudante” de localização? Pois é, essa ferramenta mágica funciona para quem usa iOS e, para quem não sabe, o jogo usa sua localização para te fazer caminhar por aí.

Tudo isso para capturar Pokémon e visitar Pokéstops. Entendemos que o jogo é super divertido, mas às vezes bate aquela preguiça de sair do sofá, né? Seja você um jogador experiente ou iniciante, já deve ter se perguntado: “existe alguma maneira de jogar Pokémon Go sem andar?”. E a resposta é: SIM!

Isso mesmo, você pode jogar sem precisar se deslocar. E é aí que o Dr.Fone entra em cena, com seu incrível simulador de localização para Pokémon Go que altera a posição do seu GPS. Com ele, você pode buscar e capturar Pokémon sem sair do lugar, inclusive aqueles mais distantes.

Imagine só: capturar Pokémon de água, que raramente aparecem em lugares sem rios ou mares, ou então encontrar Pokémon raros, que geralmente são mais frequentes em cidades do que em áreas rurais. Sem falar na chance de ter acesso a Pokéstops e ginásios que antes estavam fora do seu alcance.

Então, se você quer curtir Pokémon Go sem precisar colocar o pé na rua, o Dr.Fone é a solução perfeita. Prepare-se para uma aventura Pokémon sem sair do conforto do seu sofá!

Algumas dicas para turbinar sua experiência:

Varie seus destinos: use o simulador para explorar diferentes lugares do mundo e capturar Pokémon que você nunca encontraria na sua região. Fique atento aos eventos: participe de eventos especiais sem precisar se deslocar, aumentando suas chances de conseguir Pokémon raros e itens valiosos. Jogue com segurança: lembre-se de usar o simulador com moderação e evite abusar das ferramentas para não ser banido do jogo. Um passo a passo para jogar Pokémon Go com o Dr.Fone

O Dr.Fone vai além de alterar a localização do GPS, oferecendo uma ferramenta poderosa para simular movimentos e aprimorar sua experiência no Pokémon Go. Eclodir ovos, capturar Pokémon e explorar novos locais nunca foi tão fácil!

Por isso, uma das formas com a qual o Dr.Fone ajuda a jogar o game é o “truque de caminhada”. Com ele, você seleciona diferentes pontos para se deslocar, bem como modifica a velocidade. Assim, pode simplesmente fingir que anda, dirige ou pedala enquanto, na verdade, está paradinho no mesmo lugar. E como fazer isso? Veja o passo a passo abaixo:

Ative a Localização Virtual

Abra o Dr.Fone e selecione a função “Localização Virtual”. Conecte seu dispositivo iOS com um cabo USB confiável. Clique em “Começar” após a detecção do dispositivo.

Outerspace Outerspace (Outerspace)

Simule o deslocamento entre dois pontos

Na tela do Dr.Fone, escolha a primeira opção no canto superior direito. Utilize a barra de pesquisa para encontrar a localização desejada no mapa para Pokémon Go. Ajuste o marcador e clique em “Mover para Aqui”. Defina a quantidade de deslocamentos e a velocidade desejada. Clique em “Marchar” para iniciar a simulação.

Outerspace Outerspace (Outerspace)

Explore com o Modo Itinerário:

Selecione a segunda opção, “Modo Itinerário”, na caixa de ferramentas. Marque os pontos desejados no mapa clicando em “Mover para Aqui”. Ajuste a ordem dos pontos e defina a velocidade de “caminhada”. Clique em “Marchar” para iniciar a simulação e aguarde a aplicação no Pokémon Go.

Mas, além dos truques acima, outras dicas te ajudam a “dominar” o jogo com o Dr.Fone. Por exemplo:

Ajuste a velocidade de “caminhada” de acordo com a distância entre os pontos. Utilize o Modo Itinerário para explorar áreas com diversos Pokémon. Experimente o teste grátis do Dr.Fone e descubra as diversas funcionalidades para aprimorar sua jornada Pokémon.

Mas, lembre-se de usar a ferramenta com moderação para não configurar “trapaça” pelo desenvolver, hein?

Outerspace Outerspace (Outerspace)

Mais sobre o Wondershare Dr.Fone

Que tal saber mais sobre o programa? O Wondershare Dr.Fone é um software para administração de dispositivos móveis de telefonia. Como um pacote completo de soluções, o aplicativo possibilita:

Apagar e transferir dados: ao mesmo tempo em que desocupa espaço na memória do telefone, recupera aqueles arquivos perdidos por exclusão ou danos no aparelho Controle de senhas Conserto de sistema Desbloqueio de tela de diferentes sistemas e dispositivos Migração de celular e WhatsApp, por exemplo, via backup ou em arquivos locais

Além disso, conta com recursos importantes, como o MobileClean que, em geral, desocupa espaço ao eliminar cópias de fotos e contatos.

Então, pronto para ter uma super experiência jogando Pokémon Go e outros games com o Dr.Fone? Faça um teste grátis e descubra como o software pode revolucionar a forma como você interage com outros jogadores.

