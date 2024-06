Octopath Traveler é classificado no PS4 e PS5 A Square Enix deve finalmente lançar Octopath Traveler no PlayStation 4 e PlayStation 5. Embora o anúncio oficial ainda não tenha acontecido...

A Square Enix deve finalmente lançar Octopath Traveler no PlayStation 4 e PlayStation 5. Embora o anúncio oficial ainda não tenha acontecido, o jogo apareceu no site do Comitê de Classificação de Jogos Digitais de Taiwan, órgão responsável pela classificação etária no país asiático.

Octopath Traveller foi lançado originalmente para o Switch em 2018 e mais tarde teve versões para PC, Xbox One e Stadia. Com seu estilo visual marcante, que estabeleceu o subgênero HD-2D para jogos modernos com pegada nostálgica na Square Enix, o RPG foi um grande sucesso de crítica e público, passando de três milhões de cópias vendidas.

As versões para PlayStation de Octopath Traveler foram classificadas em Taiwan no mesmo dia em que Octopath Traveler 2 recebeu a classificação etária no Xbox Series X|S, o que indica que a Square Enix prepara um anúncio conjunto para breve, possivelmente durante o Summer Game Fest, na sexta-feira, 7 de junho, ou no Xbox Showcase no domingo.

O lançamento de Octopath Traveler 2 no Xbox Series X|S e PC com Windows foi prometido pela Square Enix durante a Tokyo Game Show em setembro passado, quando foi informado que o jogo sairia para essas plataformas no início de 2024.

Segundo rumores, o primeiro Octopath Traveler será adicionado ao serviço de assinatura Xbox Game Pass.

