Octopath Traveler é lançado no PlayStation; OT e OT2 entram no Game Pass

A Square Enix não esperou o Summer Game Fest para anunciar que Octopath Traveler está finalmente disponível para PS4 e PS5, enquanto os dois jogos da série estão entrando no Xbox Game Pass para PC e console.

Confirmando o vazamento pela agência de classificação taiwanesa na manhã de quarta-feira, Octopath Traveler enfim foi lançado no PlayStation, seis anos após seu lançamento no Nintendo Switch. O jogo já estava disponível no PC e Xbox e entrou novamente no catálogo do Xbox Game Pass hoje.

No PlayStation, Octopath Traveler está sendo lançado ao preço de R$ 319,90, com um desconto de 34% (R$ 211,13) sendo oferecido a assinantes do PlayStation Plus.

