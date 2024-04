Página oficial de Sea of Thieves faz teaser sobre versão de PlayStation e Switch Os lançamentos de Sea of Thieves e Hi-Fi Rush no PlayStation e Switch estão praticamente confirmados a esta altura, faltando apenas...

Alto contraste

A+

A-

Página oficial de Sea of Thieves faz teaser sobre versão de PlayStation e Switch Página oficial de Sea of Thieves faz teaser sobre versão de PlayStation e Switch (Outerspace)

Os lançamentos de Sea of Thieves e Hi-Fi Rush no PlayStation e Switch estão praticamente confirmados a esta altura, faltando apenas o anúncio formal da Microsoft, que acontecerá na quinta-feira. Uma quase confirmação do fim da exclusividade do Xbox para o jogo de piratas veio hoje em um teaser publicado na página oficial do jogo no X.

Declamando um poema, a página de Sea of Thieves insinua que o jogo exclusivo do console verde estará em breve no azul e no vermelho também.

“Os barcos a remo são vermelhos,

E às vezes eles são azuis,

Outras vezes eles são verdes,

Ocasionalmente eles podem ser brancos…

Espere, onde estávamos indo com isso?”, brincou o responsável pela comunicação de Sea of Thieves no X.

A mesma referência às cores dos consoles havia sido descoberta em arquivos de uma atualização de Hi-Fi Rush, que mostram camisetas no azul do PlayStation e vermelho do Switch adicionadas ao jogo na próxima atualização.

Várias fontes já confirmaram que a Microsoft pretende começar seu plano multiplataforma com os lançamentos de Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Pentiment no PlayStation e Switch este ano. A apresentação especial de negócios do Xbox marcada para a quinta-feira, 15, deve esclarecer se os planos ficarão limitados a jogos menores ou incluirão os pesos-pesados do Xbox, como Starfield e Indiana Jones.

Rowboats are red,

And sometimes they're blue,

Other times they're green,

Occasionally they can be white...



Wait, where were we going with this? — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) February 14, 2024

O post Página oficial de Sea of Thieves faz teaser sobre versão de PlayStation e Switch apareceu primeiro em Outer Space.