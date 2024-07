Paramount+ cancela série de Halo após duas temporadas A Paramount+ cancelou a série de TV de Halo, que teve sua segunda temporada exibida em fevereiro. Diferente de outras séries baseadas... Outer Space|Do R7 19/07/2024 - 09h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Paramount+ cancelou a série de TV de Halo, que teve sua segunda temporada exibida em fevereiro.

Diferente de outras séries baseadas em jogo que fizeram sucesso recentemente, como Fallout e The Last of Us, a de Halo teve críticas não muito lisonjeiras e aparentemente não alcançou o público desejado pela Paramount+.

“Estamos extremamente orgulhosos desta série ambiciosa e gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros Xbox, 343 Industries e Amblin Television, juntamente com o showrunner e produtor executivo David Wiener, seus colegas produtores executivos, todo o elenco liderado por Pablo Schreiber como Master Chief e a incrível equipe por todo seu excelente trabalho. Desejamos a todos o melhor no futuro”, comentou um porta-voz da Paramount+.

A 343 Industries acrescentou: “Agradecemos profundamente os milhões de fãs que impulsionaram a série Halo a ser um sucesso global e continuamos comprometidos em ampliar o universo Halo de diferentes maneiras no futuro. Somos gratos à Amblin e à Paramount por sua parceria em levar nosso amplo universo de ficção científica a telespectadores de todo o mundo”.

Publicidade

De acordo com o site Deadline, especializado em cinema e TV, a Amblin Television, Xbox e 343 Industries pretendem procurar um novo parceiro para continuar a série.

A série de Halo foi anunciada junto do Xbox One na E3 de 2013, quando a Microsoft tinha planos ambiciosos para a TV. Mas o desenvolvimento da série, que contou com a produtora de Steven Spielberg, se arrastou por quase uma década até que a Paramount+ decidiu recuperar o projeto na tentativa de trazer conteúdo novo ao seu serviço.

Publicidade

A primeira temporada de Halo estreou em 2022 e a segunda foi transmitida entre fevereiro e março.