Patente revela o Xbox dedicado a jogos na nuvem cancelado pela Microsoft

Uma patente registrada pela Microsoft para um Xbox dedicado a jogos em nuvem revela o design e detalhes do console, que tinha o codinome Keystone internamente nos laboratórios da empresa, antes de ser cancelado.

A patente foi registrada em 2022, mas descoberta apenas agora pelo site Windows Central.

O Keystone chegou a aparecer na prateleira da casa do chefe do Xbox, Phil Spencer, anos atrás, em um vídeo no qual o executivo comemorava os 25 anos de Fallout. Na ocasião, aquela caixa branca com um botão liga/desliga e uma porta USB-A passou despercebida por meses, até ser revelado que se tratava de um protótipo do console dedicado a jogos em nuvem.

A patente descoberta agora revela um pouco mais. O Keystone deveria imitar a aparência do Xbox Series S com uma saída de ar circular na parte traseira e abaixo, portas HDMI e Ethernet atrás e um botão de emparelhamento do controle na lateral. Na frente, há o logo do Xbox e o botão de ligar/desligar.

A Microsoft sacrificou o projeto Keystone no final de 2022 por questões de preço. A empresa não conseguiu conciliar um preço de venda ideal entre 90 e 130 dólares com os custos de produção do aparelho e o controle que deveria acompanhá-lo.

Quando o produto já estava engavetado, Spencer explicou ao site The Verge que a tecnologia se mostrou promissora, apesar das restrições orçamentárias. O protótipo construído em nove meses foi funcional e testado ativamente por vários funcionários em suas próprias casas, entre eles o próprio Spencer, que parece ter deixado o aparelho em sua prateleira para provocar os fãs e criar um mistério.

Na ausência do Keystone, a Microsoft continua oferecendo o Xbox Cloud Gaming para múltiplos aparelhos e plataformas, incluindo Android, iOS, PC, Mac, Smart TVs Samsung e os próprios consoles Xbox.

