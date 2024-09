Petição pede para Sony relançar Concord Enquanto a Sony prepara para desligar Concord nesta sexta-feira e esquecer a enrascada em que se meteu, um suposto interessado no jogo... Outer Space|Do R7 06/09/2024 - 16h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h31 ) ‌



Enquanto a Sony prepara para desligar Concord nesta sexta-feira e esquecer a enrascada em que se meteu, um suposto interessado no jogo iniciou uma petição para um relançamento.

A petição iniciada por um certo “Vora Sumi” argumenta que os jogadores não deram a devida atenção a Concord porque estavam ocupados na semana passada, mas se a Sony relançá-lo agora ainda há chance do jogo fazer sucesso.

“Estávamos todos ocupados naquela semana – Por favor, liberem Concord novamente”, escreveu o autor da petição no Change.org.

“Eu estava esperando por esse jogo por tanto tempo, mas no lançamento eu acidentalmente tive diarreia e fiquei no banheiro por 2 semanas seguidas”, justifica um dos mais de 750 signatários da petição.

‌



“O lindo avião Concord voou pela última vez em outubro de 2003. É um feito tão lindo de design e engenharia aeronáutica. Esta petição é importante porque o mundo merece ver esta belezura voar novamente”, acrescenta o mais lúcido dos signatários.

“Eu estava jogando Dustborn a semana toda. Não é justo”, diz outro, lembrando de outro fiasco recente.

‌



Embora a petição seja uma brincadeira, o Firewalk Studios deixou no ar um pouco de esperança de um eventual relançamento de Concord quando anunciou o encerramento do jogo no começo da semana. O estúdio informou que irá “explorar opções” após o desligamento dos servidores, dando a entender que ainda considera a possibilidade de uma volta como jogo gratuito.