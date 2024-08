Phantom Blade Zero é demonstrado em vídeo na Gamescom Com Stellar Blade e Black Myth: Wukong já lançados e muito bem recebidos pelo público, a curiosidade agora se volta agora para outros... Outer Space|Do R7 22/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h11 ) ‌



Com Stellar Blade e Black Myth: Wukong já lançados e muito bem recebidos pelo público, a curiosidade agora se volta agora para outros jogos de ação “soulslike” vindos da Coreia do Sul e China, como Crimson Desert e Phantom Blade Zero, ambos demonstrados na feira Gamescom esta semana.

Do estúdio chinês S-GAME (tão desconhecido quando o Game Science, de Wukong), Phantom Blade Zero foi apresentado na Gamescom em uma demo jogável pelos visitantes, que podem experimentar as tradicionais “boss fights”, como visto no vídeo abaixo.

Apesar de aparentar mais semelhanças com os jogos Souls que os títulos supracitados, Phantom Blade Zero seria um jogo com ação mais intensa e mais acessível, o que levou o S-Game a compará-lo a outro jogo “definidor de gêneros”: Devil May Cry.

Phantom Blade Zero será lançado para PlayStation 5 em data ainda indefinida.

