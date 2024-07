Outer Space |Do R7

Planet Coaster 2 é anunciado em trailer A Frontier Developments anunciou Planet Coaster 2, a sequência do popular jogo de gerenciamento de parque para PC, PS5 e Xbox Series...

‌



A+

A-

A Frontier Developments anunciou Planet Coaster 2, a sequência do popular jogo de gerenciamento de parque para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sendo uma sequência um tanto tardia para o jogo de 2016, Planet Coaster 2 pretende compensar a demora oferecendo um grande salto de qualidade, desde os sistemas de gerenciamento à parte técnica.

A Frontier Developments promete sistemas de personalização e construção mais precisos e profundos, gráficos mais detalhados e vibrantes, novas montanhas-russas e temas, e até mesmo a capacidade de construir e desenvolver parques aquáticos, com passeios em canais, piscinas, opções de cenário e mais.

Também será possível misturar os dois estilos de parque, criando montanhas-russas aquáticas que mergulham em lagos cristalinos e emergem em velocidade.

Publicidade

A Frontier Developments prometeu mais detalhes sobre Planet Coaster 2 em uma transmissão ao vivo que será transmitida no dia 24 de julho. O lançamento do jogo é esperado para o final do ano.