Planet Coaster 2 é demonstrado em vídeo de 15 minutos A Frontier Developments fez uma longa demonstração em vídeo de Planet Coaster 2, o novo jogo da série de administração de parque temático... Outer Space|Do R7 01/08/2024 - 09h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 09h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Frontier Developments fez uma longa demonstração em vídeo de Planet Coaster 2, o novo jogo da série de administração de parque temático que terá como foco as diversões aquáticas.

Planet Coaster 2 separa suas atrações aquáticas em duas categorias: por um lado, as piscinas, que o jogador poderá esculpir no solo no formato que desejar, e os escorregadores, que serão construídos da mesma forma que as montanhas-russas. A Frontier especifica que os escorregadores estarão sujeitos às mesmas restrições que as atrações, ou seja, que um escorregador muito íngreme ou sinuoso pode fazer com que os clientes percam seu dinheiro ou a emoção.

Adicionar uma piscina também significa gerir a logística em torno da atração, como a presença de uma loja de dinossauros insufláveis, um salva-vidas, faxineiros, etc.

Em Planet Coaster 2, também será importante lidar com o clima e a imprevisibilidade do tempo e ter em conta a exposição ao sol, ou à chuva, garantindo que os visitantes tenham áreas protegidas suficientes para se abrigarem em caso de tempestades.

Publicidade

A outra grande novidade é a chegada de um modo cooperativo assíncrono. Planet Coaster 2 permitirá que o jogador envie seu parque de diversões a um amigo para que ele possa adicionar suas próprias modificações. A Frontier especifica que sempre será possível desfazer as alterações de um colega se elas não nos agradarem.

Planet Coaster 2 tem lançamento previsto para o final de 2024 no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Publicidade