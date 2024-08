PlayStation 5 tem aumento de preço grande no Japão A Sony anunciou um aumento no preço do PlayStation 5 e outros itens da família PlayStation no Japão. O console ficará 13.000 ienes (... Outer Space|Do R7 27/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h31 ) ‌



A Sony anunciou um aumento no preço do PlayStation 5 e outros itens da família PlayStation no Japão. O console ficará 13.000 ienes (R$ 490) mais caro a partir de 2 de setembro no país.

Embora historicamente os consoles tenham se tornado mais baratos à medida em que os custos de fabricação e marketing diminuem, a geração do PlayStation 5 tem seguido o caminho oposto, por conta da inflação desencadeada na maioria dos países após a pandemia. O iene em particular foi uma das moedas que mais perdeu valor nos últimos anos.

“A Sony Interactive Entertainment decidiu revisar os preços de varejo recomendados do PlayStation 5 e periféricos associados no Japão a partir de segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Esta decisão foi tomada levando em consideração o impacto em nossos negócios devido ao ambiente externo difícil, incluindo recente flutuações econômicas globais”, anunciou a Sony.

Consequentemente, o PlayStation 5 passa a custar 79.980 ienes (R$ 3.034) em vez de 59.980 ienes (R$ 2.276) no modelo PS5 Digital Edition. O valor é próximo ao praticado hoje no Brasil (R$ 3.449,90).

‌



Esta será terceira vez que o preço do console aumenta no arquipélago desde o seu lançamento em 2020. O PS5 foi lançado ao preço de 54.980 ienes (R$ 2.087), ou seja, 25.000 ienes a menos que atualmente. Ao mesmo tempo, o controle DualSense vai para 11.480 ienes, enquanto o PlayStation Portal sobe para 34.980 ienes e o PlayStation VR2 para 89.980 ienes.

O PlayStation 5 tem vendido bem no Japão e os 6 milhões de consoles já distribuídos no país o coloca acima do PlayStation 4 neste altura do ciclo. Este novo aumento de preço, no entanto, pode mudar a situação e até fazer com que a Xbox Series X pareça uma opção mais interessante com os seus 66.978 ienes (R$ 2.546).