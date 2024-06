PlayStation Plus dá Boderlands 3, Among Us e mais em julho A Sony anunciou os jogos gratuitos de julho de 2024 para assinantes da PlayStation Plus em todos os níveis. Os regalos do mês são o...

A Sony anunciou os jogos gratuitos de julho de 2024 para assinantes da PlayStation Plus em todos os níveis.

Os regalos do mês são o tiroteio caótico de ficção científica Borderlands 3, a ação no gelo do NHL 24 e o popular indie Among Us.

Os jogos poderão ser adicionados às bibliotecas de jogos dos assinantes a partir da próxima terça-feira, 2 de julho. Além desses, um pacote de recompensas no jogo Genshin Impact estará disponível em 16 de julho, exclusivo para membros do PlayStation Plus.

