PlayStation Plus dá EA Sports 24, Ghostrunner 2, Tunic e mais em maio

A Sony anunciou os jogos gratuitos de maio para os assinantes da PlayStation Plus em todos os níveis. A seleção é a melhor em muitos meses e traz quatro jogos populares, incluindo EA Sports FC 24, o mais recente da série de futebol da EA.

Os jogos da PlayStation Plus em maio serão EA Sports FC 24 (PS4, PS5), Ghostrunner 2 (PS5), Tunic (PS4, PS5) e Destiny 2: Lightfall (PS4, PS5). Todos estarão disponíveis para membros do PlayStation Plus a partir da próxima terça-feira, 7 de maio. Ghostrunner 2, Tunic e Destiny 2: Lightfall estarão disponíveis para resgate até 3 de junho, e EA Sports FC 24 fica disponível por mais tempo, até 17 de junho.

Também será incluído na oferta o PlayStation Plus Football Ultimate Team Starter Pack para EA Sports FC 24. Esse pacote inclui 11 jogadores não negociáveis com classificação 82 ou superior, além de um dos maiores craques de todos os tempos do futebol como uma escolha ICON Loan Player Pick para sete jogos.

