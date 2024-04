PlayStation Portal será lançado no Brasil em junho por R$ 1.499 A Sony anunciou que o PlayStation Portal será finalmente lançado no Brasil em 28 de junho. O portátil custará R$ 1499,90 no país e...

A Sony anunciou que o PlayStation Portal será finalmente lançado no Brasil em 28 de junho. O portátil custará R$ 1499,90 no país e a pré-venda começa nesta quarta-feira, 24 de abril.

Chamado de “Reprodutor Remoto PlayStation Portal”, o portátil serve para reproduzir jogos instalados no PlayStation 5 – sejam eles de PS4 ou de PS5 – em uma tela de tela LCD Full HD de 8″ com resolução de 1080p, a até 60fps. O funcionamento depende de uma boa conexão de Wi-fi com pelo menos 5 Mbps (para garantir uma boa qualidade da experiência recomenda-se 15 Mbps) e, é claro, da existência do PS5 conectado à mesma rede, o que limita o uso do Portal ao ambiente doméstico.

O PlayStation Portal conta com os recursos de imersão do controle DualSense, como a resposta tátil e gatilhos adaptáveis.

O PlayStation Portal foi lançado nos Estados Unidos e outros mercados em novembro de 2023, custando US$ 199,99.

