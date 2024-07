PlayStation volta como exibidor na Tokyo Game Show após cinco anos A Sony anunciou que voltará a participará da feira japonesa Tokyo Game Show com presença no pavilhão principal, após uma ausência de...

A Sony anunciou que voltará a participará da feira japonesa Tokyo Game Show com presença no pavilhão principal, após uma ausência de cinco anos. O evento acontece no final de setembro no centro de exposições Makuhari Messe, em Chiba, nos arredores da capital japonesa.

No ano passado, a Sony participou da Tokyo Game Show 2023 de forma discreta, sem estande, mas apoiando jogos independentes em exibição no evento. A última vez que o PlayStation teve um estande no pavilhão principal foi em 2019, antes do início da pandemia.

Uma presença maior da Sony na TGS 2024 indica que empresa terá algo importante para mostrar na feira, e o PlayStation 5 Pro, há muito tempo especulado, poderia ser o motivo para esta participação. Segundo rumores, a Sony estaria preparando o lançamento do console para o final do ano, o que torna a TGS uma ocasião propícia para promover o novo hardware.

A Sony também decidiu não comparecer à feira europeia Gamescom 2024, que acontece em agosto, o que indica que a empresa está concentrando seus anúncios para setembro, um mês que nos últimos anos tem sido ocupado com apresentações State of Play. A TGS, no final do mês, se encaixa bem entre as temporadas de apresentações e dos lançamentos de final de ano.

Além do possível PS5 Pro, a Sony tem encaminhado o lançamento de Astro Bot, um raro título “first party” criado no Japão.

A expectativa é que um quarto de milhão de visitantes compareçam à Tokyo Game Show 2024, que acontecerá de 26 a 29 de setembro.

