Pôquer roguelite Balatro é confirmado no iOS e Android

Outer Space|Do R7 05/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h51 )



Um dos maiores sucessos indie do ano, o pôquer roguelite Balatro teve seu lançamento para iOS e Android confirmado para 26 de setembro.

Balatro foi lançado originalmente no PC, PlayStation, Xbox e Switch, onde vendeu mais de dois milhões de cópias.

“Hipnótico e infinitamente satisfatório, Balatro é uma mistura mágica de jogos de cartas como Paciência e Pôquer, que permite que você distorça as regras de maneiras nunca vistas antes”, diz o resumo oficial.

Principais recursos

‌



Controles remasterizados para dispositivos com tela sensível ao toque.

Cada corrida é diferente – cada coleta, descarte e coringa pode alterar drasticamente o curso da sua corrida.

Múltiplos itens de jogo – descubra mais de 150 coringas, cada um com poderes especiais. Use-os com diferentes baralhos, cartas de atualização e vouchers para aumentar suas pontuações.

Diferentes modos de jogo – modo campanha e modo desafio para você jogar.

Bela arte em pixel – mergulhe na confusão do CRT e aproveite a arte em pixel detalhada e feita à mão.

Balatro custará US$ 9,99 nas lojas de apps do iOS e Android e também estará disponível através da assinatura do Apple Arcade.