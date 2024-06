Portátil ROG Ally X chega em julho custando US$ 799 Depois de muitos rumores e vazamentos, a Atlus tornou o portátil ROG Ally X oficial e anunciou que ele será lançado no dia 22 de julho...

Depois de muitos rumores e vazamentos, a Atlus tornou o portátil ROG Ally X oficial e anunciou que ele será lançado no dia 22 de julho por US$ 799.

A Atlus frisa que o ROG Ally X não é um “ROG Ally 2”, mas uma revisão extensiva do ROG Ally lançado em junho de 2023. E as mudanças vão desde a ergonomia à capacidade do hardware, que, entre outras coisas, incrementa a memória RAM e sua velocidade, dobra o armazenamento interno para 1 TB e amplia a duração da bateria.

Com o preço inicial de US$ 799, o ROG Ally X se posiciona como o PC portátil para jogos mais “premium” do mercado, sendo mais caro que o Steam Deck OLED (US$ 549) e Lenovo Legion Go (US$ 699). A barreira é alta para quem deseja possuir um dos hardwares portáteis mais potentes disponíveis e todas as melhorias que o acompanham, tanto na sua construção externa como nas suas entranhas. Lembramos que nada foi alterado no software, exceto as atualizações prometidas para o app Armory Crate, ainda em execução no Windows 11.

Em relação ao modelo do ano passado, o ROG Ally X traz mais memória RAM (aumentado de 16 GB para 24 GB de RAM LPDDR5X com clock de 7500 MHz) para um ganho de desempenho de 15%, passa o armazenamento interno para até 1 TB, e incrementa a bateria para um modelo de 80 WHrs mais sustentável no longo prazo.

Os outros ajustamentos são menos óbvios, mas mesmo assim representativos de uma revisão quase total. De gatilhos a joysticks e alto-falantes, a Asus afirma ter trabalhado criteriosamente para corrigir os pontos fracos do portátil antecessor. A revisão de hardware também tem como consequência um formato físico pouco mais espesso, com 4,5 mm e um pouco mais pesado, com 678g (70g a mais que o ROG Ally de 2023); ou seja, o peso do primeiro Steam Deck.

