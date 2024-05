Primeiro DLC de Lies of P será lançado no segundo semestre de 2024 O DLC que expandirá a história de Lies of P deve ser lançado no segundo semestre de 2024, de acordo com um documento que detalha os...

O DLC que expandirá a história de Lies of P deve ser lançado no segundo semestre de 2024, de acordo com um documento que detalha os planos da editora coreana Neowiz.

A expansão foi anunciada em novembro do ano passado pelo diretor do jogo, Ji Won Choi, que também confirmou planos para uma sequência. Naquela ocasião, foi mostrada uma imagem que mostra o protagonista explorando o que parece ser um navio naufragado, mas nenhuma previsão de lançamento foi dada.

Hoje, o documento da Neowiz inclui “DLC de Lies of P” como um dos lançamentos planejados para a segunda metade de 2024, o que ao menos é uma janela de lançamento mais precisa. Curiosamente, o jogo é definido como um “Souls-like” pela própria editora, que não se preocupa em disfarçar a enorme inspiração na saga da FromSoftware.

Enquanto o DLC de Lies of P é preparado para o segundo semestre, no próximo mês os fãs dos “Souls-like” terão a oportunidade de finalmente colocar as mãos no primeiro DLC de Elden Ring, Shadows of the Erdtree, que será lançado em 21 de junho.

Neowiz Q1 2024 Earnings



Revenue: $71.0M +41.6% YoY

Net Profit: $9.8m +14.8% YoY



- PC/Console revenue grew 58% YoY

- Downward stabilization in revenue stream of Lies of P

- Lies of P DLC coming in 2nd half 2024 pic.twitter.com/MCLsnBsJoX — MauroNL (@MauroNL3) May 13, 2024