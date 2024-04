Primeiro reino de teste público é lançado para Diablo IV A Blizzard lançou o primeiro reino de teste público (RTP) de Diablo IV, onde os jogadores poderão testar as novas atualizações e...

Primeiro reino de teste público é lançado para Diablo IV

A Blizzard lançou o primeiro reino de teste público (RTP) de Diablo IV, onde os jogadores poderão testar as novas atualizações e recursos antes do lançamento da Temporada 4.

Para o período de testes, que vai até a próxima terça-feira, 9 de abril, o progresso dos jogadores como conclusão da campanha, montarias e pontos de habilidade, névoa de guerra e bônus de atributos do Altar de Lilith serão transferidos e, como várias das mudanças que poderão ser testadas se aplicam ao fim de jogo, recursos como aumento instantâneo do nível do personagem, recebimento de ouro, eliminação de névoa de guerra e aumento das taxas de ocorrência lendárias serão oferecidos.

Após a conclusão do RTP, o feedback dos usuários será usado para realizar os ajustes necessários para a próxima temporada antes que fique disponível a todos, em 14 de maio. Os jogadores podem conferir o RTP para ver novas atualizações nos itens, depois podem entrar para os fóruns do RTP de Diablo IV para deixarem o seu feedback.

