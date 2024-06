Prince of Persia: The Sands of Time tem lançamento marcado para 2026 Tendo recomeçado o desenvolvimento do remake de Prince of Persia: The Sands of Time do zero após uma experiência frustrada com seus...

Tendo recomeçado o desenvolvimento do remake de Prince of Persia: The Sands of Time do zero após uma experiência frustrada com seus estúdios indianos, a Ubisoft pôde enfim estabelecer e anunciar uma janela de lançamento para o jogo, que está previsto para 2026.

A data de lançamento ainda distante atesta o comprometimento da Ubisoft com um remake de qualidade desta vez, já que a Ubisoft Montreal começou a trabalhar nele desde o começo de 2022. Apesar de já terem se passado mais de dois anos, aparentemente a produção não chegou a um estágio que permita mostrar um trailer e hoje temos apenas um teaser para anunciar a janela de lançamento de 2026.

Recentemente, foi revelado que a Ubisoft Toronto está auxiliando o estúdio de Montreal no desenvolvimento de Prince of Persia: The Sands of Time.

