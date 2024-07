Alto contraste

A+

A-

A produção da série de TV baseada em Horizon, da PlayStation Productions e Netflix, foi interrompida.

De acordo com a revista Rolling Stone, Horizon foi comprometida por problemas envolvendo o showrunner Steve Blackman, que está sendo acusado de “comportamento tóxico, intimidador, manipulador e retaliatório” por colegas que teriam relatado o caso aos responsáveis pelos recursos humanos. Outra produção de Blackman, uma série chamada Orbital, também foi interrompida.

A Sony e a Netflix não comentaram oficialmente a situação e não se sabe, por enquanto, se o projeto da série Horizon será repassado a uma nova equipe.

“Horizon Zero Dawn é um jogo excepcionalmente bem elaborado com personagens maravilhosos, raramente vistos nas bases do mundo dos jogos”, disse Blackman na ocasião do anúncio da série. “A Guerrilla Games criou um mundo incrivelmente exuberante e vívido de homem e máquina que se encontram em rota de colisão para o esquecimento”.

Publicidade

Apesar do tropeço com Horizon, a Sony segue firme em sua investida no cinema e TV e já tem encaminhada uma série baseada em God of War com a Amazon, um novo filme de Uncharted e mais temporadas de The Last of Us com a HBO.

Horizon, por sua vez, voltará como LEGO Horizon Adventures no final do ano no PS5, Switch e PC.

O post Produção de série de Horizon foi interrompida, diz revista apareceu primeiro em Outer Space.