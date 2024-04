Produtor da série Bravely promete anunciar novidade este ano Um novo jogo da série de JRPG Bravely (Bravely Default, Bravely Second) pode ser revelado este ano, como indica uma mensagem do...

Um novo jogo da série de JRPG Bravely (Bravely Default, Bravely Second) pode ser revelado este ano, como indica uma mensagem do produtor Tomoya Asano no X.

Em uma atualização na conta oficial de Bravely Default no X, para comemorar o terceiro aniversário do último jogo da série, Bravely Default 2, Asano prometeu trazer novidades sobre “alguns desenvolvimentos na série Bravely” este ano.

“Este ano poderemos contar a vocês sobre alguns desenvolvimentos na série Bravely, então, por favor, fiquem atentos”, escreveu o produtor.

Asano produziu todos os três jogos da série Bravely: Bravely Default para 3DS, lançado em 2012, Bravely Second: End Layer, também para 3DS, lançado em 2015, e Bravely Default 2 para o Switch, lançado em 2021. No Switch, Asano e sua equipe também foram responsáveis pela série Octopath Traveler. As duas são reconhecidas como herdeiras espirituais dos Final Fantasy antigos e possuem elementos tradicionais dos JRPG como batalhas em turno, classes de personagens clássicas e visuais que remetem à era do 2D.

