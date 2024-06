Produtor de Metal Gear Solid Delta fiz que volta de Kojima à Konami seria um sonho A Konami fez o que parece ser um pequeno gesto de reconciliação com Hideo Kojima através de uma declaração do produtor de Metal Gear...

A Konami fez o que parece ser um pequeno gesto de reconciliação com Hideo Kojima através de uma declaração do produtor de Metal Gear Solid Delta, que disse não apenas estar aberto à volta do lendário designer como sonhando com ela.

Na primeira edição do novo programa Metal Gear Production Hotline, dedicado a informar os fãs sobre o desenvolvimento do remake de Metal Gear Solid 3, o produtor Noriaki Okamura deixou claro que sente saudade de trabalhar com Kojima, algo que ele fez desde os tempos de Snatcher e Policenauts.

“Não cabe a mim responder em nome de pessoas de fora da empresa ou adivinhar o que elas podem pensar. Mas eu, por exemplo, gostaria mais do que tudo trabalhar novamente com o Sr. Kojima e o resto da equipe. Se isso pudesse acontecer, seria o sonho”, disse Okamura.

Embora as palavras gentis de Okamura reflitam a provável amizade entre ele e Kojima, e não necessariamente a opinião dos executivos da editora japonesa, chama a atenção o fato de terem sido ditas em um programa oficial da Konami. Lembrando que as circunstâncias que levaram à saída de Kojima em 2015 não pareceram tão amistosas.

A discussão sobre Hideo Kojima fez parte de um segmento de resposta a perguntas enviadas por usuários. As observações de Okamura, no entanto, correm o risco de permanecer um sonho e ele mesmo ressalta que Kojima e os outros veteranos da Konami que partiram para fundar a Kojima Productions estão agora muito ocupados, entre Death Stranding 2: On The Beach e OD, sem falar em Physint, o novo jogo de espionagem que Kojima já prepara para o PlayStation 6.

Okamura também confirmou que Kojima e a equipe de desenvolvimento de Metal Gear Solid 3: Snake Eater serão creditados em Metal Gear Solid Delta: Snake Eater como os criadores do jogo original, assim como foram em Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Ele também lembrou que “muitos” membros da equipe do jogo de 2004 ainda estão na Konami hoje. A equipe atual também é apoiada pelo estúdio Virtuos, de Cingapura. “Eles estão nos ajudando em diversas frentes, principalmente porque estamos construindo este jogo no Unreal Engine 5, em vez do FOX Engine que usamos até agora. A sua experiência nesta área foi de grande ajuda. Estamos muito felizes por tê-los conosco”, acrescenta Okamura.

Respondendo a outra pergunta sobre a escolha de começar com um remake de MGS3, o produtor apoiou o fato de que “Metal Gear Solid Delta: Snake Eater é o lugar perfeito para começar com Metal Gear”, dada a cronologia de eventos.

