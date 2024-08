Produtor de Metal Gear Solid Delta quis jogo “mais próximo possível do original” O produtor de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Noriaki Okamura, comentou que seu objetivo com o remake foi de se manter “o mais... Outer Space|Do R7 26/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h31 ) ‌



O produtor de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Noriaki Okamura, comentou que seu objetivo com o remake foi de se manter “o mais próximo possível do [jogo] original” criado pro Hideo Kojima.

As palavras de Okamura foram comprovadas em uma demonstração recente feita para jornalistas, que falam de um jogo que é essencialmente idêntico ao Metal Gear Solid 3: Snake Eater de 2004, mas com gráficos modernos, construídos no Unreal Engine 5, e um ou outro detalhe que não interfere tanto na experiência original.

“Inicialmente, nosso objetivo era manter as coisas o mais próximo possível do original”, explicou Okamura ao blog oficial do PlayStation. “Mas, obviamente, ao longo de 20 anos, a maneira como as pessoas jogam evoluiu e mudou. Então, olhamos para jogos de ação modernos para garantir que Delta estivesse no mesmo nível de alguns deles, para que não prejudicasse a experiência”.

O layout dos cenários, por exemplo, permanece idêntico ao original, e não há ampliação das fases, tampouco um mundo aberto mais em sintonia com o design moderno. Metal Gear Solid Delta ainda terá pequenas áreas separadas por telas de carregamento, mesmo que o hardware moderno, sem as restrições de memória do velho PS2, permita ambientes vastos e contínuos.

O posicionamento dos inimigos e suas rotas de patrulha também permaneceram inalteradas, o que indica um orçamento restrito dado pela Konami ou quem sabe o receio da equipe da Konami em alterar a obra-prima de Hideo Kojima.

Se não ousaram mexer na jogabilidade, os produtores de Metal Gear Solid Delta ao menos tiveram a liberdade para explorar as benesses do Unreal Engine 5, aprimorando em muito os modelos 3D e permitindo alguns detalhes a mais, como a representação dos ferimentos no corpo de Snake, que não desaparecem com o passar do tempo, a não ser que sejam devidamente tratados.

As animações dos personagens também precisou ser aprimorada para combinar melhor com os modelos mais realistas e o sistema de camuflagem dinâmico agora mostra ao jogador a sujeira do uniforme de Snake de forma realista. Se esfregar na lama aumentará o nível de camuflagem e o jogador entenderá isso melhor ao ver Snake devidamente enlameado.

A maior interferência na jogabilidade deve ser a opção de um controle mais moderno, especialmente com a câmera posicionada sobre os ombros de Snake, como alternativa à antiga câmera em terceira pessoa mais distante. A interface do jogo também se beneficiará de atalhos para equipar itens, que permitem mudanças sem precisar pausar e ir ao menu.

A Konami diz que a data de lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater será anunciada “mais tarde este ano”.