Produtor promete demo de Final Fantasy XVI no PC e lançamento em menos de um ano

O produtor de Final Fantasy XVI, Naoki “YoshiP” Yoshida, revelou que a versão para PC do RPG está “nos estágios finais de otimização” e uma demo será lançada em menos de um ano.

Final Fantasy XVI foi lançado para PlayStation 5 em junho do ano passado e até hoje é exclusivo do console. Uma versão para PC está há muito tempo confirmada, mas a Square Enix nunca se comprometeu com uma data de lançamento.

Falando sobre o assunto com a revista Game Informer, Yoshida trouxe uma atualização sobre a situação do desenvolvimento da versão para PC e garantiu que haverá uma demo, que deve servir para testar a performance do jogo nas diferentes configurações de hardware.

“Em termos de onde estamos no desenvolvimento atualmente, estamos tentando descobrir os estágios finais de otimização agora”, disse Yoshida. “[Saber] quando poderemos lançar a versão para PC pode depender disso – os requisitos e especificações do sistema para PC que os jogadores precisarão, então estamos tentando descobrir isso. Naturalmente, [as especificações do PC] parecem ser um tanto altas”.

A confirmação dos requisitos mínimos e recomendados para Final Fantasy XVI no PC virá com alguma antecedência antes do lançamento e para fins práticos, a demo servirá para testar o desempenho.

“Pretendemos lançar uma demo para a versão para PC também”, revelou o produtor. “Mais uma vez, não podemos falar muito em termos de detalhes de quando será lançada – acho que daqui a pouco estaremos em um lugar melhor para anunciar as coisas. Mas uma coisa é certa: Não estará muito distante no futuro; não será um ano, não será dois anos, provavelmente será mais curto que isso, então fique atento”.

Enquanto os jogadores do PC esperam por Final Fantasy XVI, o público do PS5 terá em breve o seu segundo DLC do jogo, The Rising Tide, que está previsto para o segundo trimestre de 2024.

