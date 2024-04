Alto contraste

A+

A-

Produtora de Palworld está negociando versões para outras plataformas Produtora de Palworld está negociando versões para outras plataformas (Outerspace)

O estúdio Pocketpair afirmou que está em negociações para lançar Palworld em outras plataformas, além do PC e Xbox.

O jogo que saiu em janeiro pelo Steam Early Access e Xbox Game Preview é o fenômeno do ano até o momento, tendo sido jogado por mais de 25 milhões de pessoas em seu primeiro mês de disponibilidade, segundo o Pocketpair.

Embora não tenha especificado qual plataforma almeja para as próximas versões de Palworld, se o PlayStation, Nintendo ou dispositivos móveis, o CEO e diretor da Pocketpair, Takuro Mizobe, disse à Bloomberg que a empresa está em negociações para trazê-lo para mais plataformas. O chefe do estúdio também disse que estaria aberto a considerar ofertas de parcerias ou aquisição, mas não há, no momento, negociações nesse sentido com a Microsoft.

Segundo a Microsoft, Palworld foi o maior lançamento de um estúdio terceiro no Xbox Game Pass até o momento, ou seja, seu maior “hit” veio de um estúdio pouco conhecido e foi produzido com baixo orçamento (cerca de US$ 6 milhões).

“Somos e continuaremos sendo um pequeno estúdio”, disse Mizobe. “Quero fazer vários jogos pequenos. Jogos AAA de grande orçamento não são para nós”.

O post Produtora de Palworld está negociando versões para outras plataformas apareceu primeiro em Outer Space.