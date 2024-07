Produtora de Palworld se junta à Sony para explorar marca além dos jogos

Outer Space |Do R7

Palworld continua sem uma versão para PlayStation 5, mas a criadora do jogo, a Pocket Pair, está estreitando sua relação com a Sony ao formar uma nova empresa com a Sony Music Entertainment e Aniplex para explorar a marca Palworld internacionalmente.

A nova empresa, Palworld Entertainment, tem uma série de projetos ainda não oficializados nos planos e o objetivo será ir além dos jogos, o que justifica a inclusão da Aniplex, que é o braço da Sony dedicado aos animes. O primeiro fruto desta empreitada será a produção e venda de mercadorias de Palworld na feira Bilibili World em Xangai.

Com os seus 25 milhões de jogadores por mês, Palworld se tornou o maior fenômeno de 2024, oferecendo uma oportunidade para a Pocket Pair e a Sony explorarem a marca em diversas mídias.

Curiosamente, a Pocket Pair parece se inspirar em Pokémon até para a condução dos negócios relacionados a Palworld, lembrando que a Game Freak, produtora de Pokémon, fundou a The Pokémon Company com a Nintendo para administrar a marca Pokémon.

A Pocket Pair lançou uma grande expansão de Palworld em junho, introduzindo uma nova ilha, novos amigos e subespécies.