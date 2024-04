Alto contraste

A+

A-

Produtores na GDC vêem Xbox morrendo na Europa e provável caminho multiplataforma para a Microsoft Produtores na GDC vêem Xbox morrendo na Europa e provável caminho multiplataforma para a Microsoft (Outerspace)

A iniciativa multiplataforma da Microsoft, que começou tímida, com o lançamento de quatro jogos para o PlayStation 5 e Switch, deve se intensificar até que a maioria dos jogos do Xbox sejam lançados também no PlayStation. Este é o entendimento de Chris Dring, jornalista do site GamesIndustry.biz, após conversas com desenvolvedores na feira GDC da semana passada.

Falando sobre o assunto no podcast GI Microcast, Dring disse que o consenso na GDC foi que “o Xbox está com sérios problemas como fabricante de hardware” e o Xbox Series X|S está morrendo na Europa, o que obriga as produtoras a questionar a continuidade do desenvolvimento para esta plataforma.

“Com o Xbox, ouvi de uma empresa muito proeminente e não tão proeminente que o Xbox na Europa está morrendo. Você pode acompanhar nossa cobertura mensal no mercado de jogos e ver que as vendas do Xbox estão caindo e caíram durante todo o ano passado e estão caindo ainda mais este ano”, comentou Dring.

“A frase que uma grande empresa que lançou um grande jogo no ano passado disse foi: ‘Não sei por que nos preocupamos em apoiar [o Xbox]’, disse o jornalista. “Mencionamos em um podcast anterior que ouvimos que os varejistas na Europa estão considerando ou já estavam reduzindo o estoque do Xbox em suas prateleiras – hardware, jogos, esse tipo de coisa – e agora você tem editores terceirizados dizendo ‘estamos nos esforçando muito para tentar criar uma versão de Series S e uma versão X de um jogo quando, para ser honesto com vocês, para nós o mercado é PC e PS5′”.

“E com o Xbox colocando alguns dos jogos no PS5, eu entendo que a maioria deles aparecerá em algum momento, presumindo, você sabe, que progrida conforme o Xbox acredita que provavelmente acontecerá”, acrescentou.

“Foi isso que saiu da GDC para mim, porque sempre pensei, sempre houve a crença no sistema de entrega do Game Pass, e tem uma boa UI, tem um bom controle, se você gosta dos jogos do Xbox, é provavelmente a melhor maneira de jogá-los, etc. Achei que ficaria tudo bem, mas não levei em consideração que alguns desenvolvedores e editores poderiam simplesmente… você sabe, faz algum sentido? E é aí que você pode perdê-lo”.

O Xbox nunca foi popular na Europa, mas no ano passado as vendas do Xbox Series X|S caíram 27%, ao mesmo tempo que a PlayStation 5 aumentou 376% na região. No Japão, onde a rejeição à marca Xbox é enorme, o Series X|S também nunca engrenou.

Enquanto isso, o chefe do Xbox, Phil Spencer, mostrou entusiasmo sobre a ideia de um Xbox portátil em entrevista ao site Polygon durante a GDC.

Há rumores de que um Xbox portátil inspirado no Nintendo Switch ou Steam Deck seria a alternativa vislumbrada pela Microsoft para continuar com o negócio de hardware na próxima geração. Os rumores foram alimentados em parte por mensagens publicadas pelo próprio Spencer em suas redes sociais, nas quais ele menciona os jogos do Xbox funcionando nos PCs portáteis.

Os comentários mais recentes de Spencer são ainda mais entusiasmados sobre a ideia de um Xbox portátil, e ele fala sobre fazer uma lista de coisas que gostaria de ver em um Xbox em formato parecido com o Steam Deck.

“Quero poder inicializar o aplicativo Xbox em tela inteira, mas em modo compacto. E toda a minha [experiência] social está lá. Como se eu quisesse que parecesse o painel do meu Xbox quando ligo a televisão. [Exceto que eu quero] nesses dispositivos”, comentou o chefe do Xbox.

O post Produtores na GDC vêem Xbox morrendo na Europa e provável caminho multiplataforma para a Microsoft apareceu primeiro em Outer Space.