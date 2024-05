Promoção Days of Play tem PS5 e PSVR 2 com desconto e mais ofertas A Sony anunciou a campanha Days of Play de 2024, uma promoção que inclui descontos no hardware do PlayStation 5 e PlayStation VR2,...

Alto contraste

A+

A-

A Sony anunciou a campanha Days of Play de 2024, uma promoção que inclui descontos no hardware do PlayStation 5 e PlayStation VR2, nas assinaturas PlayStation Plus e, naturalmente, nos jogos.

Até 12 de junho, produtos de todo o ecossistema PlayStation estarão em promoção, a começar pelo console PS5, que no pack PS5 Slim com dois jogos estará com um desconto de quase 10%, saindo de R$ 4.299,90 por R$ 3.999,90.

O PlayStation VR2 no modelo Standalone também será vendido a preço promocional pela primeira vez no Brasil. O desconto para este é de quase 20% de desconto, saindo de R$ 4.499,90 por R$ 3.699,90. Já o PlayStation VR2 Bundle passa de R$ 4.799,90 para R$ 3.999,90.

Ainda no hardware, o controle DualSense nos modelos branco, Midnight Black, Galactic Purple, Gray Camo, Sterling Silver, Cosmic Red, Colbat Blue e Starlight Blue seguem com quase 25% de desconto, de R$ 499,90 por R$ 349,90.

Publicidade

Mídias físicas de lançamentos de jogos exclusivos do PlayStaiton também estão com desconto. A Ascensão do Ronin e Marvel’s Spider-Man 2, por exemplo, estão com 29% de desconto, de R$ 349,90 por R$ 249,90 cada.

Na PlayStation Store, as ofertas abrangem Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) e Ascensão do Ronin (PS5), com 29% de desconto; Tekken 8 Deluxe Edition (PS5), com 30%; e Final Fantasy VII Rebirth (PS5), com 25%.

Publicidade

E finalmente, a assinatura PlayStation Plus está com desconto até 6 de junho, tanto para aqueles que desejarem obter quanto renovar seu plano. A assinatura anual do PlayStation Plus está com 20% de desconto no plano Essential, 25% no plano Extra e 30% no plano Deluxe.

Os jogadores que possuírem uma assinatura do PlayStation Plus e quiserem realizar um upgrade também terão descontos. Para o plano Extra, a oferta é de 25%. Já para o plano Deluxe, o desconto chega a 30%.

O post Promoção Days of Play tem PS5 e PSVR 2 com desconto e mais ofertas apareceu primeiro em Outer Space.