Promoção de Inverno da PlayStation Store tem Elden Ring, Baldur's Gate, Hogwarts Legacy e mais com descontos A Sony anunciou uma grande promoção de inverno da PlayStation Store, que está oferecendo descontos em mais de 4.500 itens, incluindo... Outer Space|Do R7 17/07/2024 - 14h00



A Sony anunciou uma grande promoção de inverno da PlayStation Store, que está oferecendo descontos em mais de 4.500 itens, incluindo jogos que até hoje não haviam entrado em promoção, como Elden Ring e Baldur’s Gate 3.

A Promoção de Inverno vai até 14 de agosto e oferece descontos de até 75% em jogos e DLCs.

Alguns destaques são Death Stranding Director’s Cut (PS5), com 60% de desconto; God of War Digital Deluxe Edition (PS4), com 50%; Marvel’s Spider-Man Game of The Year Edition (PS4), com 63%; The Nioh Collection (PS5), com 58% de desconto; Uncharted: Legado dos Ladrões (PS5), com 60%; Hogwarts Legacy (PS5), com 60%, Elden Ring (PS4 e PS5), com 30%; e Baldur’s Gate 3 (PS5), com 20% e Lies of P (PS4 e PS5), com 40% de desconto.