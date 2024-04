Promoção de maio da PlayStation Store tem FF16, RE4 e mais pela metade do preço

Alto contraste

A Sony anunciou uma nova promoção de descontos na PlayStation Store, desta vez envolvendo muitos jogos grandes e lançamentos recentes, que podem ser comprados com descontos que chegam a 75%.

Alguns dos maiores lançamentos do ano passado, como Resident Evil 4 e Final Fantasy 16, estão com desconto de 50%, e jogos recentes como Prince of Persia: The Lost Crown e Hi-Fi Rush também aparecem na oferta por 40 e 30% a menos, respectivamente.

A promoção também é uma boa oportunidade para completar a coleção dos títulos “Souls” da FromSoftware, que estão todos com descontos de 50%, exceto por Elden Ring, que resiste imune a promoções.

Veja algumas das ofertas:

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5): R$197,94 (40% off)

Final Fantasy 16 (PS5): R$ 174,95 (50% off)

Hi-Fi Rush (PS5): R$ 104,65 (30% off)

Monster Hunter Rise (PS4 e PS5): R$ 46,22 (75% off)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4 e PS5): R$ 143,94 (40% off)

Resident Evil 4 (PS4 e PS5): R$ 99,75 (57% off)

Dark Souls: Remastered (PS4): R$89,95 (50% off)

Dark Souls 3 (PS4): R$ 124,99 (50% off)

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin (PS4): R$ 66,99 (50% off)

Demon’s Souls (PS5): R$146,95 (58% off)

Sekiro: Shadows Die Twice – Edição Jogo do Ano (PS4): R$137,25 (50% off)

