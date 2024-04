Próximo do lançamento no PS5, Sea of ​​Thieves já foi jogado por mais de 40 milhões Prestes a lançar Sea of ​​Thieves no PlayStation 5, o estúdio Rare anunciou que a aventura nos mares caribenhos já foi apreciada por...

Alto contraste

A+

A-

Prestes a lançar Sea of ​​Thieves no PlayStation 5, o estúdio Rare anunciou que a aventura nos mares caribenhos já foi apreciada por mais de 40 milhões de pessoas no PC e Xbox, consolidando-se como o maior sucesso do Xbox na atual geração.

Lançado em 2018 no PC e Xbox, Sea of ​​Thieves foi o primeiro jogo da Microsoft a ser disponibilizado no Xbox Game Pass desde o primeiro dia. O jogo está entrando em sua 12ª temporada de eventos e agora terá a oportunidade de ampliar sua comunidade graças ao lançamento da versão para PS5 em 30 de abril.

“40 milhões de jogadores no Xbox, Windows 10 e Steam é um marco incrível para poder falar, e é claro que isso não teria acontecido sem vocês – nossa comunidade brilhante, positiva e acolhedora, que continua a nos surpreender e impressionar com sua criatividade e travessuras nas ondas”, disse Joe Neate, produtor executivo da Rare.

“Dito isto, também quero aproveitar esta oportunidade para agradecer sinceramente à equipe, que trabalhou arduamente para entregar mais de cem atualizações gratuitas desde o lançamento e tem muito mais entusiasmo e inovação no horizonte. A 12ª temporada está quase aí, e as novas adições, como facas de arremesso e o Bone Caller, vão transformar nossa caixa de areia mais uma vez”.

Publicidade

O pico de usuários de Sea of ​​​​Thieves foi alcançado em 2021, mas é possível que a marca seja superada com a ajuda do PlayStation 5. Os sinais parecem positivos para a Rare, já que as diferentes edições do seu jogo ocupam os primeiros lugares nas pré-encomendas na PlayStation Store há várias semanas. O estúdio também notou uma participação muito significativa durante o beta fechado do PS5, o que gerou algumas filas. “A positividade e o entusiasmo que emanaram do nosso beta fechado foram contagiantes e mal posso esperar para ver ainda mais rostos novos a partir da próxima semana”, comentou o produtor executivo Joe Neate.

O post Próximo do lançamento no PS5, Sea of ​​Thieves já foi jogado por mais de 40 milhões apareceu primeiro em Outer Space.