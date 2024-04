PS5 Pro será três vezes mais poderoso e sai no final do ano, afirma insider Os rumores sobre o PlayStation 5 Pro estão ganhando força e agora um jornalista com histórico de vazamentos corretos afirma ter...

Alto contraste

A+

A-

PS5 Pro será três vezes mais poderoso e sai no final do ano, afirma insider PS5 Pro será três vezes mais poderoso e sai no final do ano, afirma insider (Outerspace)

Os rumores sobre o PlayStation 5 Pro estão ganhando força e agora um jornalista com histórico de vazamentos corretos afirma ter conhecimento das especificações técnicas do console, que incluiria uma GPU até três vezes mais poderosa que a do modelo atual. O console deve ser lançado no final de 2025, segundo a mesma fonte.

As novas especificações do PS5 Pro foram divulgadas pelo canal “Moore Law is Dead” do YouTube, que afirma ter obtido acesso a um documento de visão geral do projeto, que tem o codinome Trinity. Em seguida, o jornalista Tom Henderson, do site Insider Gaming, confirmou que as especificações vazadas são precisas e o console está atualmente previsto para ser lançado no final de 2024.

O documento técnico mencionam 67 teraflops de 16 bits, o que equivale a cerca de 33,5 teraflops de computação de precisão simples. Na prática, este número maior representaria um incremento de cerca de 45% em renderização em comparação com o PS5, que atinge 10,28 teraflops.

O PS5 Pro também almeja resoluções de até 8K e incrementos significativos no uso do ray tracing, com 2 a 4 vezes mais desempenho neste quesito. A Sony também pretende estrear uma tecnologia de upscaling/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), similar à Nvidia DLSS, para permitir mais resolução de tela com menor demanda de processamento.

Segundo Henderson, os próprios estúdios da Sony têm testado kits de desenvolvimento do PS5 Pro desde setembro e os mesmos teriam chegado a estúdios terceiros em janeiro.

O post PS5 Pro será três vezes mais poderoso e sai no final do ano, afirma insider apareceu primeiro em Outer Space.