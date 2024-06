Reduzir dificuldade estragaria Elden Ring, diz Miyazaki

Alto contraste

O presidente da FromSoftware e diretor de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, segue resistindo aos pedidos para baixar o nível de dificuldade de seus jogos e convicto das escolhas de design que fez.

Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, para a ocasião do lançamento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, o chefe da FromSoftware foi novamente perguntado sobre a possibilidade de reduzir a dificuldade de seus jogos, a fim de atrair um público possivelmente maior. E se o enorme sucesso de Elden Ring, que vendeu mais de 25 milhões de cópias, não bastasse para validar a visão de longo prazo do criador, o entendimento original de Miyazaki sobre os benefícios do desafio é o mesmo desde o tempo de vacas mais magras.

“Se realmente quiséssemos que o mundo inteiro jogasse, poderíamos simplesmente diminuir a dificuldade cada vez mais. Mas essa não foi a abordagem correta”, comentou Miyazaki. “Se tivéssemos adotado essa abordagem, não acho que o jogo teria feito o que fez, porque a sensação de realização que os jogadores ganham ao superar esses obstáculos é uma parte fundamental da experiência. Recusar a dificuldade privaria o jogo dessa alegria – o que, a meu ver, quebraria o próprio jogo”.

Embora Elden Ring seja um jogo difícil e às vezes impiedoso, seu design de mundo aberto o tornou um bocado mais acessível aos novatos. O jogo tem muitas áreas e chefes opcionais e permite que jogadores que estão com dificuldades sigam caminhos alternativos e desenvolvam seus personagens e habilidades no ritmo que quiserem, facilitando as lutas. Há ainda itens como as grandes runas que permitem ao jogador aumentar as habilidades de seu personagem por tempo limitado, caso estejam com dificuldades para enfrentar um chefe ou área em especial.

A primeira e única expansão de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, está sendo lançada nesta sexta-feira.

