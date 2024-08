Remake de Until Dawn ganha data de lançamento no PC e PS5 A Sony e a Ballistic Moon anunciaram a data de lançamento do remake de Until Dawn. O jogo de terror estará disponível em 4 de outubro... Outer Space|Do R7 14/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h06 ) ‌



A Sony e a Ballistic Moon anunciaram a data de lançamento do remake de Until Dawn. O jogo de terror estará disponível em 4 de outubro no PC e PlayStation 5.

Esta nova versão de Until Dawn está sendo produzida pelo estúdio britânico Ballistic Moon, que substitui o Supermassive Games, autor do original de 2015.

“Como uma equipe de fãs de Until Dawn e amantes do terror, nossa intenção não foi alterar os eventos daquela noite fatídica. Em vez disso, nos concentramos em dar ao jogo original uma atualização cinematográfica, oferecendo ao jogador uma experiência mais íntima ao aprimorar a narrativa visual”, comentou o diretor Neil McEwan.

O remake de Until Dawn foi construído do zero no Unreal Engine 5 e terá novos modelos de personagens, ambientes, adereços interativos, efeitos visuais e animações, todos projetados para maximizar a experiência Until Dawn no PS5 e no PC.

“Nós reacendemos completamente o jogo para aproveitar os recursos de renderização do Unreal Engine 5, incluindo raytracing e materiais aprimorados, focando em uma experiência mais atmosférica e de ‘horror moderno'”, acrescentou McEwan.

“Embora tenhamos nos comprometido a manter a narrativa original intacta, sentimos que o Prólogo se beneficiaria de alguns ajustes em seu ritmo narrativo. Demos aos Washingtons mais tempo de tela para explorar seu vínculo familiar próximo e conhecê-los um pouco melhor. Também reformulamos algumas das cenas originais e desenvolvemos o contexto em torno da infame pegadinha. Esperamos que isso aumente seu impacto emocional”, disse o diretor.

“Para os colecionadores e exploradores entre vocês, fiquem de olho porque realocamos todos os totens originais para serem encontrados novamente. Também adicionamos totens da Fome, um novo tipo especial de totem que contém um tipo diferente de visão dos outros. O jogo também foi polvilhado com novas interações e pequenas novas áreas que os contêm. Isso adiciona contexto e detalhes extras ao mundo de Until Dawn e recompensa a exploração do jogador”.