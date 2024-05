Remake HD-2D de Dragon Quest 3 reaparece após três anos

Outer Space |Do R7

Desaparecido há exatos três anos, o remake HD-2D de Dragon Quest 3 deu um sinal de vida hoje através de um teaser publicado pela Square Enix no X.

Dragon Quest 3 HD-2D foi anunciado com um trailer em 27 de maio de 2021, junto de outros cinco novos jogos Dragon Quest, incluindo o próximo na série principal, Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Mas embora parecesse estar próximo de um lançamento naquela ocasião, o remake HD-2D de Dragon Quest 3 sumiu do radar nos meses e anos seguintes, levando alguns a se perguntarem se ele ainda estava em desenvolvimento.

Hoje, quando a Square Enix celebra o Dragon Quest Day, a editora resolveu confirmar que os planos para Dragon Quest 3 HD-2D estão de pé, embora não haja um novo trailer nem detalhes a serem apresentados. Foi mostrado apenas um novo teaser com os logotipos da série e da marca HD-2D, além das palavras “o legado começa” e “A lenda de Erdrick se aproxima”.

A mensagem de hoje sugere que os planos da Square Enix não deram pra trás, mas podem ter evoluído para incluir os três primeiros jogos Dragon Quest, visto que esses são por vezes referidos como a “trilogia Erdrick”. Em outra interpretação, Dragon Quest 3 é cronologicamente o primeiro capítulo da história, o que pode justificar a frase “O legado começa”.

Uma novidade concreta no teaser é a confirmação das plataformas do jogo, que serão o PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch.

