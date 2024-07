Remasterizações de Legacy of Kain aparecem na San Diego Comic-Con Relíquia da época áurea da editora Eidos Interactive, a franquia Legacy of Kain pode finalmente voltar na forma de duas remasterizações... Outer Space|Do R7 26/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 08h53 ) ‌



Relíquia da época áurea da editora Eidos Interactive, a franquia Legacy of Kain pode finalmente voltar na forma de duas remasterizações, como relatam os visitantes da feira San Diego Comic-Con.

Embora um anúncio oficial das remasterizações não tenha sido feito, o estande da Dark Horse Comics, que está apresentando uma adaptação de história em quadrinhos Legacy of Kain: The Dead Shall Rise na Comic Con, exibiu estatuetas de Kain e Raziel com pequenas placas com o logotipo Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered.

Assim que o público tomou conhecimento das placas mencionando Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered, elas foram removidas do estande da Dark Horse Comics, o que dá a impressão que a editora se antecipou e estragou a surpresa de um anúncio futuro da Crystal Dynamics.

Curiosamente, a Crystal Dynamics sondou o interesse do público por Legacy of Kain em 2022, quando lançou uma pesquisa para saber se a franquia ainda era lembrada e se havia interesse em revivê-la.

Mais de cem mil pessoas demonstraram interesse pelos jogos na pesquisa, o que resultou em um comentário do CEO da Crystal Dynamics, Phil Rogers, que escreveu na ocasião: “Fiquem tranquilos, nós ouvimos vocês alto e claro, e continuaremos a atualizá-los sobre as possibilidades de ‘e se’ para Legacy of Kain no futuro”.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 e 2 foram escritos e dirigidos por Amy Hennig, que em seguida trabalhou como diretora criativa da série Uncharted da Naughty Dog.