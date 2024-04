Alto contraste

A+

A-

Remasterizações de Monster Hunter Stories têm lançamento marcado para junho Remasterizações de Monster Hunter Stories têm lançamento marcado para junho (Outerspace)

A Capcom anunciou a data de lançamento das remasterizações de Monster Hunter Stories. O primeiro jogo, que foi lançado originalmente para 3DS em 2016, chegará ao PC, PS4 e Switch em 14 de junho de 2024, enquanto o segundo, que já está disponível no PC e Switch, terá uma versão para PS4 no mesmo dia.

As remasterizações de Monster Hunter Stories incluirão dublagem completa em Japonês e Inglês, legendas em sete novas línguas, um novo Modo Museu que terá mais de 200 artes conceituais, músicas e esboços dos desenvolvedores, além de atualizações previamente disponíveis apenas no Japão. Além disso, os gráficos foram melhorados para as telas grandes, com incrementos nos modelos, texturas e iluminação em alta definição.

A pré-venda para ambos os títulos será disponibilizada em breve com bônus especiais, incluindo trajes de Rei e Rainha para Navirou em Monster Hunter Stories, além do traje da Donzela Kamura para Ena em Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

O post Remasterizações de Monster Hunter Stories têm lançamento marcado para junho apareceu primeiro em Outer Space.