Remedy ainda não fez dinheiro com Alan Wake 2 Oito meses após o lançamento de Alan Wake 2, a Remedy ainda espera pelas primeiras receitas de royalties gerados pelas vendas de seu... Outer Space|Do R7 09/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h16 )



Oito meses após o lançamento de Alan Wake 2, a Remedy ainda espera pelas primeiras receitas de royalties gerados pelas vendas de seu jogo. A produtora revelou este e outros detalhes de sua situação financeira em um relatório para investidores publicado na quinta-feira.

Tendo alcançado 1,3 milhões de cópias vendidas em fevereiro, um número modesto para um jogo AAA com tanto marketing, Alan Wake 2 não está vendendo rápido o suficiente para ter um impacto positivo no fluxo de caixa da Remedy, que ainda não recebeu os royalties esperados a partir de um determinado número de vendas. Como a Epic Games financiou o projeto, as receitas iniciais irão para ela, e uma vez que o investimento no desenvolvimento e marketing for recuperado, espera-se que o excedente seja dividido na proporção de 50% para o estúdio finlandês.

Em comparação com o relatório trimestral anterior, a situação melhorou um pouco e Alan Wake 2 já amortizou a maior parte dos seus custos de desenvolvimento e marketing. O lançamento da expansão Night Springs em 8 de junho e os futuros reforços da edição física Deluxe (22 de outubro) e da edição de colecionador (prevista para dezembro) podem dar o impulso necessário para tirar a Remedy e a Epic do vermelho.

A Remedy fechou o primeiro semestre de 2024 com um prejuízo de 4,2 milhões de euros, apesar de um volume de negócios que aumentou 34% (21,1 milhões de euros). O prejuízo se deve aos custos operacionais que aumentaram devido ao desenvolvimento de vários projetos, entre eles os remakes de Max Payne 1 e 2. Este último está agora em plena produção, assim como Condor, codinome do spin-off multiplayer de Control.

Sem esmorecer, apesar de Alan Wake 2 ainda não ter correspondido às expectativas comerciais, a Remedy também tem Control 2 em fase preparatória de produção (que antecede a fase de produção completa). “A equipe de desenvolvimento alcançou um marco importante ao entregar uma versão do jogo com diversos recursos importantes em forma jogável”, o que possibilitou “apoiar as negociações comerciais em andamento”, explicou o CEO do estúdio, Tero Virtala.