Resident Evil 7 teria vendido menos de 2 mil cópias no iOS

Uma das poucas produtoras a apoiar a tentativa da Apple de oferecer jogos AAA no iOS, a Capcom parece ainda não ter obtido um bom retorno com suas versões móveis da série Resident Evil. Segundo dados apurados por uma empresa de análise independente, o último lançamento da marca no iOS, Resident Evil 7, vendeu menos de 2.000 cópias.

A Appfigures, empresa que analisa dados do mercado de apps móveis, contabilizou pouco mais de 83 mil downloads da versão de teste de Resident Evil 7 desde o lançamento há duas semanas. Menos de 2 mil destes foram convertidos em compras do jogo completo, atualmente oferecido por US$ 20 na App Store. A Capcom teria faturado apenas US$ 28.140 brutos com o jogo, sem considerar os 30% que a Apple deduz.

O desempenho pífio não seria culpa de Resident Evil 7, mas um padrão para os jogos AAA que arriscaram a empreitada no iPhone 15 Pro desde o final do ano passado, quando a Apple anunciou que o aparelho seria capaz de rodar jogos da geração do PS4 e Xbox One. Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage aparentemente também tiveram vendas baixíssimas em suas versões para iOS.

“Olhando para os jogos premium para celular de melhor desempenho, podemos ver que muitos são originalmente títulos independentes. Esses jogos normalmente apresentam controles mais simples, priorizam estilos artísticos exclusivos em vez de gráficos de alta qualidade e são adequados para sessões de jogo mais curtas”, comentou Andrei Zubov, chefe do Appmagic, ao site Mobilegamer.biz.

Uma possível explicação para o desempenho comercial sofrível dos jogos AAA para iOS seria a hipótese dos proprietários de um iPhone 15 Pro, que é o aparelho mais “premium” do mercado, muito provavelmente já terem acesso aos jogos em outras plataformas, seja no PC ou consoles. Neste caso, a Capcom poderia eventualmente obter algum retorno positivo à medida em que mais pessoas tenham acesso a um smartphone com hardware capaz de rodar os jogos.

Outro agravante para Resident Evil 7 é que o jogo atualmente custa US$ 20 na App Store, mas pode ser comprado por menos que isso no PC e consoles.