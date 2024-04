Alto contraste

A+

A-

Resident Evil 9 e Monster Hunter Wilds terão mundo aberto, diz insider Resident Evil 9 e Monster Hunter Wilds terão mundo aberto, diz insider (Outerspace)

A Capcom estaria planejando Resident Evil 9 e Monster Hunter Wilds como jogos em mundo aberto, de acordo com uma fonte que tem bom histórico de notícias antecipadas sobre a produtora japonesa.

Dusk Golem ou AestheticGamer, como se identifica a fonte dos rumores no X, comentou nesta sexta-feira, 22, que a Capcom tem seguido uma estratégia de aprovar e desenvolver vários projetos de uma vez, normalmente três, visando tirar o máximo proveito da tecnologia disponível, especificamente a do RE Engine. A ferramenta de desenvolvimento estreou com Resident Evil 7, e logo em seguida serviu também para Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. O fluxo de desenvolvimento seguiu com o remake de Resident Evil 3, seguido por Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake, sempre aproveitando as inovações do RE Engine.

“Então, aqui está um pequeno detalhe que vou compartilhar: a Capcom frequentemente dá luz verde a novas iniciativas em 3 mais próximas. Exemplos são RE7, RE:2 e DMCV, todos aprovados bastante próximos para aproveitar as vantagens de seu novo RE Engine, e a ideia de refazer RE:2 os inspirou também a fazer RE:3 e RE:4 em uma iniciativa de remakes”.

Segundo ele, Dragons Dogma 2 “expandiu a funcionalidade do RE Engine para jogos de mundo aberto” e há “outros dois jogos baseados nesta tecnologia” que entraram em produção: Monster Hunter Wilds e Resident Evil 9.

Embora as informações trazidas por Dusk Golem sejam vagas, a ideia de Resident Evil 9 com elementos de mundo aberto parece factível, uma vez que a Capcom precisa buscar alguma inovação na fórmula da série, indo além dos experimentos constantes com a proporção de horror e ação que sempre causam polêmica e debate entre os fãs.

“A única coisa que acrescentarei antes de ficar em silêncio e não ler o Twitter novamente por enquanto é que parte dos três objetivos do projeto é manter o DNA da série. DD2 ainda é claramente Dragon’s Dogma, Wild ainda é claramente Monster Hunter, o mesmo será verdade para RE9 com Resident Evil”, escreveu a fonte do rumor.

Embora ainda não tenha falado oficialmente sobre seus planos para Resident Evil 9, a Capcom pelo menos já confirmou que fará novos remakes de Resident Evil.

(1/2) So here's a little tidbit I'll share, Capcom often will greenlight new initiatives in 3's closer together. Decent examples are RE7, RE:2 & DMCV were all Greenlit fairly close together to take advantage of their new RE Engine, & the idea to remake RE:2 inspired them to also — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 22, 2024

O post Resident Evil 9 e Monster Hunter Wilds terão mundo aberto, diz insider apareceu primeiro em Outer Space.