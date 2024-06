Resident Evil Village passa de 10 milhões e bate recorde para a série

Alto contraste

A Capcom está comemorando mais uma marca notável para Resident Evil Village, que acaba de ultrapassar os 10 milhões de exemplares distribuídos no mundo. O volume de vendas de Village em 3 anos é maior que qualquer outro Resident Evil e reflete o bom momento da série, que tem enfileirado grandes sucessos desde Resident Evil 7.

Para Resident Evil Village, foram mais de 3 milhões de vendas registradas durante seu fim de semana de lançamento. O desempenho foi naturalmente reduzido nos anos seguintes, mas a estratégia da Capcom de lançar DLCs e levar os jogos a novas plataformas tem se mostrado bem sucedida na era da distribuição digital e toda a série Resident Evil segue acumulando volumes consideráveis de vendas em longo prazo.

No caso de Resident Evil Village, o jogo foi apoiado por uma Gold Edition, compatibilidade integrada com o PlayStation VR2 e mais recentemente um lançamento no iPhone 15 Pro.

A franquia Resident Evil conta com mais de 157 milhões de jogos distribuídos no mundo desde 1996. Resident Evil Village é atualmente a 6ª melhor venda da saga. O mais popular da série, pelo menos pelo cálculo de cópias vendidas, é Resident Evil 5 (14,6 milhões em todas as plataformas) e na lanterna se encontra Resident Evil Code: Veronica (2,45 milhões no Dreamcast e no PlayStation 2), um sério candidato a receber um remake.

Veja o top 10 atualizado de vendas dos jogos da série Resident Evil:

Resident Evil 5 (2009) ➔ 14,6 milhões

Resident Evil 2 (2019) ➔ 13,9 milhões

Resident Evil 7 (2017) ➔ 13,3 milhões

Resident Evil 4 (2005) ➔ 13,2 milhões

Resident Evil 6 (2012) ➔ 13,1 milhões

Resident Evil Village (2021) ➔ 10 milhões

Resident Evil 3 (2020) ➔ 8,7 milhões

Resident Evil 4 (2023) ➔ 7,0 milhões

Resident Evil (2002) ➔ 5,5 milhões

Resident Evil 0 (2002) ➔ 5,4 milhões

