Rise of the Ronin terá atualização com novas missões e outras melhorias

O Team Ninja anunciou que Rise of the Ronin (A Ascensão do Ronin) receberá uma atualização esta semana que adiciona novas missões, recursos e ajustes de jogabilidade.

Em uma postagem no PlayStation Blog, o produtor e diretor Fumihiko Yasuda anunciou o pacote de novidades e trouxe algumas curiosidades sobre como o jogo se conecta às outras criações do estúdio, Ninja Gaiden e Nioh.

Segundo​‌ o produtor, a conexão com Ninja Gaiden pode ser identificada pela armadura do Ninja de Iga e movimentos icônicos de Ryu Hayabusa, como o Izuna Drop, que foram incorporados para enriquecer a experiência de combate. “Esses elementos se encaixam perfeitamente na ambientação do período Bakumatsu”, comentou ele.

Já ‌William, o protagonista de Nioh, aparece como um chefe secreto em Rise of the Roning. Seu estilo de combate, adaptado para incluir as três posturas características de Nioh, foi cuidadosamente implementado para manter a jogabilidade fluida e dinâmica.

A atualização de maio de 2024, que será lança ainda esta semana, adicionará:

Conteúdos novos e expandidos:

Cinco novas missões aliadas;

Possibilidade de desmantelar a ordem pública mais uma vez ao jogar novamente na dificuldade Meia-noite;

Recurso de sincronia de nível para missões de Testamento da Alma;

Dois novos bônus de conjunto para a dificuldade Meia-noite;

Adição de parceiros de treino no dojo;

Adição de bônus de tipo de habilidade marcial e aumento no limite de pontuação.

Melhorias de jogabilidade:

Aumento do limite de número de estilos para 6 quando as armas equipadas 1 e 2 forem do mesmo tipo;

Alteração das especificações, assim o equipamento especial é concedido mesmo que o jogador não confesse;

Alteração das especificações, assim as saudações entre os personagens voltam ao normal com o tempo após um rompimento;

Facilitada a seleção de personagens com níveis díspares.

