Sea of ​​Thieves teria vendido mais de 1 milhão de cópias no PS5 Sea of ​​Thieves, um dos primeiros jogos originais do Xbox lançados no PlayStation 5, vendeu mais de 1 milhão de cópias no console... Outer Space|Do R7 22/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 08h41 )



Sea of ​​Thieves, um dos primeiros jogos originais do Xbox lançados no PlayStation 5, vendeu mais de 1 milhão de cópias no console da Sony, de acordo com dados obtidos pelo site Windows Central.

Com o jogo vendido a US$ 40 no PS5, a receita gerada desde o lançamento em maio representa “cerca de US$ 40 milhões de receita adicional (menos taxas de plataforma, é claro) para a Rare contratar e investir no crescimento do jogo”, nas palavras do jornalista do Windows Central.

Antes de ser lançado no PS5, Sea of ​​Thieves já havia atraído cerca de 40 milhões de jogadores no PC e Xbox, lembrando que o jogo está incluído no Game Pass para todos os assinantes do serviço.

Com um sucesso milionário já garantido, a Microsoft parece disposta a ampliar sua relação com a plataforma rival nos próximos anos com o lançamento de jogos importantes no mesmo dia ou com um período curto de exclusividade para o Xbox, como são os casos de Doom: The Dark Ages, que terá lançamento simultâneo em todas as plataformas, e Indiana Jones e o Grande Círculo, que chega ao PS5 poucos meses após o lançamento no Xbox.