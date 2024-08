Sega registra marca Yakuza Wars no Japão A Sega registrou a marca Yakuza Wars no Japão, dando aos fãs da série Like a Dragon mais uma oportunidade para especular sobre os próximos... Outer Space|Do R7 05/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 10h06 ) ‌



A Sega registrou a marca Yakuza Wars no Japão, dando aos fãs da série Like a Dragon mais uma oportunidade para especular sobre os próximos jogos.

O registro da marca foi solicitado no final de julho e publicado hoje no Japão com a menção sobre uso na categoria de videogames. A Sega obviamente não partilhou qualquer informação sobre este novo título, mas podemos observar que o nome Yakuza identificava a série Like a Dragon no ocidente até o penúltimo lançamento, enquanto no Japão a mesma é conhecida como Ryu Ga Gotoku, ou literalmente “Like a Dragon” em japonês.

Yakuza Wars pode ser muitas coisas, desde o subtítulo do próximo Like a Dragon ou quem sabe um jogo paralelo, de outro gênero. Curiosamente, o RGG Studio, responsável pela franquia, prometeu recentemente que o próximo episódio iria “surpreender” os fãs.

Outra possibilidade para Yakuza Wars seria uma mistura de Like a Dragon com o RPG tático de combate de mechas Sakura Wars da Sega, baseada no anime de mesmo nome.

Resta aguardar a Tokyo Game Show, que acontecerá de 26 a 29 de setembro, já que a RGG Studio prometeu que esta será a ocasião para o anúncio do próximo jogo da série.