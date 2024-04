Senua’s Saga: Hellblade 2 rodará a 30 quadros por segundo no Xbox Series X|S Usado desde 2020 como exemplo das capacidades gráficas do Xbox Series X|S, Senua’s Saga: Hellblade 2 rodará a 30 quadros por segundo...

Usado desde 2020 como exemplo das capacidades gráficas do Xbox Series X|S, Senua’s Saga: Hellblade 2 rodará a 30 quadros por segundo no console.

A informação vem de uma nova rodada de prévias publicadas por sites como o alemão GamePro. Enquanto todas estas prévias enfatizam os gráficos impactantes e elogiam o potencial do Unreal Engine 5, a mídia também especifica que a Ninja Theory optou pela estabilidade, limitando as versões da Série Xbox a 30 fps, a fim de favorecer um nível extremamente alto de detalhe.

Detalhes como as veias dos olhos de Senua, finamente desenhadas e possíveis de enxergar especialmente com a câmera parada no modo de fotografia do jogo.

Enquanto isso, o site Polygon também anunciou que um dos principais membros do Ninja Theory, o diretor de criação Tameem Antoniades, deixou o estúdio silenciosamente. “Durante a nossa visita, nenhuma menção ou aparição de Tameem Antoniades, excêntrico fundador da Ninja Theory e diretor por trás do primeiro Hellblade. Um porta-voz do Xbox confirmou sua saída”, escreveu o site.

Hellblade 2 agora é dirigido pelo Diretor de Arte Ambiental Dan Attwell, pelo Diretor de Efeitos Visuais Mark Slater-Tunstill e pelo Diretor de Áudio David Garcia.

Senua’s Saga: Hellblade 2 será lançado em 21 de maio para PC e Xbox Series X|S.

