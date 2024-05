Senua’s Saga: Hellblade II tem trailer de lançamento divulgado

Alto contraste

Faltando menos de 24 horas para o lançamento de Senua’s Saga: Hellblade II, o Ninja Theory divulgou o trailer final do jogo.

“Na sequência do premiado Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua retorna em uma jornada brutal de sobrevivência através do mito e do tormento da Islândia Viking. Com a intenção de salvar aqueles que foram vítimas dos horrores da tirania, Senua enfrenta uma batalha para superar a escuridão interna e externa”, diz a descrição do trailer.

Senua’s Saga: Hellblade II será lançado na madrugada de terça-feira, às 5:00 no horário de Brasília, e estará disponível no Xbox Game Pass para console e PC desde o primeiro dia.

