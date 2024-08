Sequência de Lies of P pode seguir o mundo aberto de Elden Ring A produtora NeoWiz parece estar seguindo o caminho da FromSoftware e Elden Ring para a sequência de Lies of P, criando um jogo em mundo... Outer Space|Do R7 27/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h01 ) ‌



A produtora NeoWiz parece estar seguindo o caminho da FromSoftware e Elden Ring para a sequência de Lies of P, criando um jogo em mundo aberto.

Um indício de que este será o rumo de Lies of P 2 foi dado claramente na descrição de uma vaga de designer de fases para o novo projeto, que pede por alguém que tenha “ampla experiência em jogos de mundo aberto”.

Além disso, o candidato selecionado precisa de ser hábil na “criação de ação, desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de minijogos” e no uso do Unreal Engine, lembrando que a sequência de Lies of P será construída no Unreal Engine 5.

A NeoWiz confirmou os planos de uma sequência de Lies of P no final do ano passado, quando anunciou também um DLC para o jogo original. O DLC tem lançamento previsto para 2024, mas a data certa ainda não foi anunciada.